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ВС России вышли на окраину Суджи в ходе наступления в Курской области

ВС России вышли на окраину Суджи в ходе наступления в Курской области

Российские войска вышли на окраину Суджи в ходе наступления в Курской области.Газета.Ru По данным Mash, штурмовики заняли позиции в районе АЗС "Лотос" на юго-востоке города, откуда началась активная фаза вторжения украинских войск.

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