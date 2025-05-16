Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 335 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Ураганов
    Наверное придётся брать всю404.Бандерастан готов...
  • Надежда
    Фредович довыпендривается......Бывший директор Ф...
  • Walery
    {j[kfylbz ljk;yf bcxtpyenmБандерастан готов...

Вместо Салюкова командовать Сухопутными войсками назначен «генерал-прорыв» Мордвичёв

Вместо Салюкова командовать Сухопутными войсками назначен «генерал-прорыв» Мордвичёв

Генерал армии Олег Салюков, занимавший пост главнокомандующего Сухопутными войсками с 2.05.2014 (и командовавший военными аарадами на Красной площади в День Победы в 2014-25 годах), назначен заместителем секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх