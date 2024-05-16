Подростков поймали на подкладывании предметов на рельсы в Нижнем Новгороде

Подростков на рельсах заметил машинист тепловоза. Это было по на подъездном пути по улице Зайцева. Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ПФО, подростки переводили стрелки, а свои хулиганские действия снимали на видео.
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