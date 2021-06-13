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Вопросы к новой схеме России: наигрывали ли Баринова в центре и зачем Кузяев с Зобниным были нужны на флангах

Вопросы к новой схеме России: наигрывали ли Баринова в центре и зачем Кузяев с Зобниным были нужны на флангах

Оборонительный план Черчесова точно не был плохим. Россия неудачно стартовала на Евро, разгромно уступив Бельгии (0:3), но команде Черчесова все равно удалось удивить.

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Лена Мисько
Дорский пишет, зря Черчесова поливают за вчерашнюю игру. Ну, слишком выходит жестко. Но, главный аргумент не выдерживает критики. Наличие плана при том, что он ВООБЩЕ не реализован - ну, это никак не повод смягчиться. Значит, план жестко неверен - раз не опирается на реальность, на возможности игроков, на отсутствие правильного настроя и проч. Вот и всё...(
Лена Мисько
АренаБреда, [13.06.21 11:13] Возвращаясь к вчерашней неудаче в футболе. Корни её схожи и с ситуацией в хоккее. Можно сколько угодно склонять Черчесова, но суть проблем не лежит только в этой плоскости. У хоккея есть проблемы с качественными игроками, в футболе же они просто чудовищные. И все должно идти снизу вверх. От детей к профессионалам. Когда в российской премьер-лиге платят по 200-300 миллионов рублей посредственным игрокам, то хочется спросить: ребята, вы попутали? Такое ощущение, что наш футбол неизлечимо болен, и шансы на спасение только в коренной перестройке. В хоккее не все хорошо, проблем много. Но у нас нет таких кошмарных зарплат, работает потолок, парни пытаются развиваться и уезжать в НХЛ, чтобы играть среди лучших. И за океаном Российские хоккеисты на хорошем счету, играют в НХЛ на ведущих ролях. И как ругали Третьяка за вратарей, а сейчас в полуфинале Кубка Стэнли их четыре человека. Футбол же скрывался за спиной Акинфеева в течение 13 лет, а за ним оказалась пустота или чёрная дыра. Так что хоккей можно и нужно критиковать, но такого ощущения, что это конец, наш спорт все же не вызывает...
Ruslan Zakirov
За качество вчерашней игры в защите можно поблагодарить .... Тедеско. Это он усадил на лавку Кутепова. В результате у нас Маслов не играет и Кутепов растерял игровой тонус и чтение игры. При выборе напарника для Джикии, думаю, что из тройки Семенов-Дивеев-Кутепов именно спартаковец был бы лучшим вариантом. А так - косячный Семенов и катастрофически медленный Дивеев.
Лена Мисько
Кутепова могли бы вызвать... и не оглядываясь на Тедеско, что примеров не было?, или тебе обязательно еще раз "пройтись" по нашему тренеру? в любом случае Кутепов не хуже Семенова, тот играл и косячил в Ахмате весь сезон - за это вызвали?
Ruslan Zakirov
Кутепова могли вызвать, если бы была бы полный недобор исполнителей номинальных защитников. Лишний спартаковец для Дюкова в его сборной как серпом по молоту, поэтому Черчесов и не звал Илью.
Лена Мисько
ты уж определись кто виноват: Дюков или Тедеско
Ruslan Zakirov
Ты насчет чего? Насчет Кутепова? Мне как-то фиолетово на сборную Дюкова. За Спартак обидно. Да, и за Кутепова лично.
Лена Мисько
ты Маслова за автоголы ругаешь на чем свет стоит, а за Кутепова тебе обидно ))))
Ruslan Zakirov
Я Маслова не только за автоголы ругаю, но и за его тормознутость с принятием решения, его плохую тактическую подготовку и техническую оснащенность.
Лена Мисько
ой... всё ))))
Лена Мисько
Дико расстроила тональность комментариев игроков и тренера сборной России после совершенно беспросветного проигрыша Бельгии... Поищите в сети, есть даже твит со скринами нескольких параллельных фраз. А если лень, лейтмотив там такой: «Бельгия - не космос, играли нормально, пропустили - и все поломалось». Боже, какая хрень! Футбол и состоит в том, чтобы а) играть не 10, а 90 минут и желательно лучше соперника б) чтобы у тебя ничего не ломалось, ни когда пропустил, ни когда не забил и все такое прочее... Таким темпом можно договориться до того, что, проведя полжизни бандитом и полжизни за решёткой, говорить потом: «Не, а че... Начал-то я жизнь нормально. Не хуже этих, успешных. А потом как-то незаметно украл, потом зарезал и все поломалось...» Ну и психология у вас, парни...
Лена Мисько
Ещё матча через два прозвучит нечто подобное: «Нормальный Евро был, ничем соперники не удивили, просто мы иногда ошибались, уровень у всех почти одинаковый. Да, проиграли три матча, но могли и выиграть все три!»
Лена Мисько
Харт и Модрич, [13.06.21 00:31] Эриксену здоровья. А у нас «полет нормальный» Мне с самого начала казалось, что с Бельгией будет 0:2. Или, если вдруг Станислав Саламович рискнёт, — тогда 1:4. Рисковать он не стал, все замены начал тасовать уже по ходу игры. На что рассчитывал? Понять не могу. Так и получилось бы 0:2, просто Лукаку ненасытен, как капитан Перейра, компаньон великого Алвеса. К слову, мне хочется, чтобы наши не дошли до Португалии, Англии или Франции. Лучше все-таки вернуться с более или менее адекватным результатом и продолжить тренироваться. Впрочем, похоже, без адекватного результата нас могут оставить даже финны. История с Эриксеном жуткая. История, даст бог, со счастливым концом. Но в футбольном смысле датчанам было очень тяжело. Спорт — штука эмоциональная. А на таком надрыве сыграть в удовольствие они уже не могли. Хотя проигрывать были не должны. Но финны-то этого не знали. Финны знали, что тоже на многое способны. Так что гарантии нам, как в той присказке про Олега Иваныча, никто теперь не даст даже на матч с финнами. Эриксену здоровья. Сборной России же пожелаю выпустить максимально атакующий состав на второй матч. Лучше проиграть 2:3, чем сыграть 0:0 или. как и датчане, пропустить контрвыпад и устроиться в итоге на 0:1. Только вот слово «лучше», похоже, сейчас к нашей команде вообще не применимо...
Лена Мисько
⚽️Пресс-конференция Станислава Черчесова: "По результату говорить нечего, на табло все написано, — сказал Черчесов. — Начали игру так, как планировали — достаточно компактно. Пропущенный мяч из ничего повлиял на содержание игры и моральное состояние. И это мне не понравилось: матч продолжался дальше, надо было переламывать игру. Во втором тайме сделали замены, поменяли систему. Начали играть компактнее, но не смогли создать реальных моментов. В первом тайме было несколько опасных стандартов. По большому счету, бельгийцы перекрыли все зоны и не дали нам сыграть". 📄 https://fratria.ru/novosti/sbornaya-rossii/cherchesov-propustili-iz-nichego-i-vsya-igra-nachala-lomatsya-06-13-2021
Лена Мисько
А помните, с чего начинался боевой путь Лукаку? Это был единственный матч сборной России в Воронеже. 19-летний Лукаку забил свои первые мячи, растоптав нашу оборону, раздев Васина https://youtu.be/nP8GTNem_30
Лена Мисько
З - Закономерно М - Мастеровито (со стороны Бельгии) С - Справедливо А все вместе ЗМС. Заслуженные мастера спорта
Лена Мисько
[ Open the Doors | Дорский (Alex Dorskiy)] Черчесов перехитрил почти всех. Кроме своей обороны Штаб Черчесова не в первый раз удивляет на большом турнире – четырех из пяти матчей в 2021-м Россия играла в пять защитников (в том числе оба – прямо перед Евро), а против Бельгии вышла с четырьмя. Черчесов рассказывал, что 80% времени на сборе в Австрии Баринов провел в обороне – там же сыграл против Болгарии, но сегодня вышел в центре в паре с Оздоевым. Логику такого решения Черчесова, возможно, мы узнаем после игры, ну а почему Черчесов отдал фланги полузащиты Зобнину и Кузяеву и так понятно. Это самые объемные и дисциплинированные полузащитники России, имеющие большой опыт игры на фланге в разных ролях и смехах. Еще задолго до матча было ясно, что Россия будет много позиционно обороняться, латерали Бельгии Кастань и особенно Торган Азар будут занимать очень высокие позиции – благодаря Зобнину и Кузяеву Россия могла перестраиваться в пять защитников (кто им становился зависело от края атаки бельгийцев). Плюс у Зобнина и особенно Кузяева нет особых проблем с доигрышем до своей лицевой. И нельзя же сказать, что Россия провалила первый тайм, а Черчесов сделал какую-то ерунду – кроме трех привозов (два – Семенова, один – Шунина), бельгийцы создали еще один момент, когда Шунин спас после удара Торгана Азара в упор. И то – к Торгану мяч отлетел рикошетом от Джикии. Конечно, шансов вернуться в игру после перерыва не так много. Изначальный план тоже не подходит – Кузяев получил травму в столкновении с Кастанем и был заменен на Черышева. В обороне Денис не может дать того качества, а на чужой половине не может быть таким разнообразным, как Далер (хотя сегодня Кузяев был довольно сильно привязан к краю). Россия удивила, Черчесов снова почти всех перехитрил. Бельгия нанесла 5 ударов из штрафной Шунина – голы, удар Дендонкера после обреза Семенова в центре поля и удар Торгана после навеса и рикошета. Только удар Карраско в самом конце тайма – реально высочайшее индивидуальное мастерство, благодаря которому раскрутили Баринова и Фернандеса. Да, у нас в атаке не было ничего, кроме удара Фернандеса после углового. Но глобально Черчесова перехитрила его же оборона. @openthedoors
Лена Мисько
Алё, рэф! | TF2, [13.06.21 01:27] ЛАОС ВЕРНО ЗАСЧИТАЛ ГОЛ В НАШИ ВОРОТА, А ТЭЙЛО ВЕРНО НАЗНАЧИЛ ПЕНАЛЬТИ Вне игры изначально было, но сыграл Семенов. Семенов намеренно играл в мяч. На это указывает ряд критериев: Семенов делает движение к мячу, пусть и неудачное, играет в мяч, пусть тот и пролетел между ног. Также он видел мяч, который прошел большое расстояние на пути к защитнику. Набор этих критериев позволяет сказать нам об action, то есть намеренном действии со стороны защитника, значит, вне игры Лукаку аннулируется. В матче Дания - Финляндия отмечу два момента. Первый: Энтони Тэйлор очень быстро оценил эпизод с падением Эриксена и немедленно вызвал медицинскую бригаду на поле, это большой плюс. Второй: верно назначенный пенальти в ворота сборной Финляндии. Защитник финнов Араюури едва заметно совершил фол по неосторожности против Поульсена, сбив датчанина в неаккуратном подкате. Момент для арбитра непростой, но английский рефери с ним справился. Телеспорт (https://tele-sport.ru/football/euro/belgiya-rossiya-3-0-yevro-2020-obzor-matcha-video-golov-i-luchshikh-momentov) @aloref
Лена Мисько
БЕЛЬГИЯ 3-0 РОССИЯ Вашему вниманию, уважаемые эксперты и диванные аналитики, краткая выборка от профи из Instat по вчерашнему матчу. Результат логичный и закономерный, могли обыграть бельгийцев только за счёт дисциплины, тактики и если бы удалось забить первым, но матч пошёл не по сценарию Черчесова уже с 5-ой минуты, поэтому и 0:3. Извините, но когда у тебя Головин играет ниже Зобнина, а Миранчук выходит только на 60+, то в атаке остаётся всего 1,5 игрока, которые могут что-то сделать впереди, остальные это больше про "бегать, биться и бороться" и никакого креатива. Стас перехитрил сам себя со схемой в первом тайме, даже не знаю когда он её наигрывал, наверное пару дней до матча, но если честно - кто-то верил в очки против бельгийцев?🤔 Это же не саудиты с египтянами...
Лена Мисько
🇷🇺 Очень-очень плохо Окей, такое поражение можно объяснить и банальной разницей в классе. Правда. И все-таки совсем не понятно, в чем заключался план на игру и почему Черчесов поменял базовую схему на 4-4-1-1 / Зобнин вышел на правый фланг, но в атаке на свободное пространство старались выводить Фернандеса. В результате, Рома остался без мяча и принимал участие только в разрушении. На левом фланге наметился похожий расклад. С одним отличием - Жирков, конечно, не мог нормально подключаться вперёд. Провисал и центр поля, где бельгийцы получали численное преимущество. Из этого положения Россия не могла ни нормально защищаться, ни атаковать, ни прессинговать. / Единственное светлое пятно - игра Джикии. Георгий - один из немногих в команде, кто провёл матч без явных ошибок. / Да, Соболев, конечно, не вышел даже на замену..
Лена Мисько
А вот после вчера Черчесов - единоличный рекордсмен сборной России по количеству крупных поражений
Лена Мисько
Дзюба о 0:3 с Бельгией: «Начали достаточно неплохо, думали, что вполне можем сыграть вничью. Но затем все изменила глупая ошибка. В матче с таким сильным противником вернуться в игру всегда невероятно сложно», – сказал Дзюба
Лена Мисько
Видели, только как трусы ходил поправлял и глаза выпучивал и всё (((
Лена Мисько
"Начали достаточно неплохо" (с) Дзюба видел, что нам забили на 10 минуте?
Лена Мисько
Дайте оценку вчерашнему матчу сборной России одним словом. Вот просто одно слово и все!
сергей озеров
Ожидаемо!
Лена Мисько
Закономерно
Сергей Королев
Пипец.
Лена Мисько
а какой результат был бы не "пипец"? или при такой игре - все равно какой?
Ruslan Zakirov
Дюков
Лена Мисько
а почему не дюковбол? ))
юрий томилин
Лену Мисько тренером в сборную.... СРОЧНООООООО.... Нам как рас проституток хохложопых не хватает. Ленку давай давай.
Алевтина Трофимова
Мудак, шел бы ты отсюда
юрий томилин
о еще одна хохложопая умница нашлась. Сама иди куда шла. Своих учи играть хохлопердов.
Лена Мисько
ой, Алька напрасно ты на всяких хамов внимания обращаешь ;) он к Руслану обращался, вот пусть Руслан ему и отвечает)
Лена Мисько
🤔 «Не понимаю тех, кто все повесил на Семенова. У России не было моментов с игры, уже 4 года бьем на Дзюбу» 🗣 Роман Широков о сборной: https://www.sports.ru/football/1098028992.html#online?utm_source=telegram&utm_medium=spa&utm_campaign=2021-06-13
Лена Мисько
так вот в чем дело... мы не додумались, а депутат все разложил по полочкам - вот что значит государственный ум :)) *** 🤔 «Сборную России перед матчем могли чем-то напоить, облучить. Здесь точно замешана 3-я сторона» 🗣 Депутат Малинкович дал очень странное интервью: https://www.sports.ru/football/1098032744.html?utm_source=telegram&utm_medium=spa&utm_campaign=2021-06-13
ВАРЯГ РУС
Отвратительно сыграли. После 27-й минуты комментатор определил, что команда уже устала и как будет держаться не понятно. Конечно предтурнирная подготовка в Австрии это вам не в Монако , да и страшный танк Лукаку напугал . Вывози родимая - ну не смогла. Следующие сборы должны проводить в Магадане, может тогда станут результативными.
Лена Мисько
а может подготовка проводилась именно к матчам с Данией и финнами? - как полетят в атаку 16 июня, а?
ВАРЯГ РУС
Дай Бог, чтобы у них крылья выросли да поскорее. вегетативный сезон короток. А то будет то х** длинный, то рубах короткая.
Лена Мисько
не... это только у игрочишки))
Алевтина Трофимова
Бельгия явно не наш уровень, но даже учитывая это, полтора тайма наши играли как то вяло. надеюсь просто пик на финнов и датчан придётся. без сумасшедшего тонуса и автоматизма нам вообще нефиг делать на евро
Лена Мисько
Болельщики задают вопросы о состоянии здоровья Далера Кузяева и Юрия Жиркова. Информации от пресс-службы сборной России на данный момент нет, хотя времени прошло уже достаточно долго. Напомню, Кузяев столкнулся с защитником сборной Бельгии Тимоти Кастанье. Бельгийцы уже сообщили, что на чемпионате Европы он больше не сыграет. Российская сторона молчит.
Лена Мисько
Роман Широков: «Для нас финны еще хуже бельгийцев. С нами им достаточно ничьей» Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о сборной Финляндии, с которой россиянам предстоит сыграть на Евро-2020. «Для нас финны еще хуже бельгийцев. С Бельгией все понятно, а финнов у нас не считают выдающейся командой, хотя они не так просты. И матч с Данией это показал. Они все время так играют: без размашистых атак – терпят, стоят, потом забивают в контрактах. А мы не очень комфортно чувствуем себя с командами, которые активно обороняются и быстро выбегают в контратаки. Плюс у них подъем эмоциональный – три очка взяли, с нами им достаточно ничьей. А потом с четырьмя очками могут спокойно пройти дальше»
Александр Синявский
А македонцы то какие резвые)))
Лена Мисько
😕 Три игрока сборной России тренируются по индивидуальной программе из-за повреждений в матче с Бельгией 👍 А вот Федор Кудряшов уже приступил к занятиям в общей группе: https://www.sports.ru/football/1098038534?utm_source=telegram&utm_medium=spa&utm_campaign=2021-06-13
Лена Мисько
вера в свои силы - это прекрасно)) *** Чемпионат Жемалетдинов: первые 15 минут бельгийцы сами боялись играть, выбивали по аутам Нападающий сборной России Рифат Жемалетдинов поделился мнением о матче со сборной Бельгии (0:3). https://www.championat.com/football/news-4375769-zhemaletdinov-pervye-15-minut-belgijcy-sami-boyalis-igrat-vybivali-po-autam.html
Лена Мисько
У игроков сборной России, безусловно, есть проблемы с тактикой, физикой и техникой. Но еще у них очевидные проблемы с головой. Жемалетдинов и вовсе заслужил направление к специализированному врачу. Ну а капитан… После такого не удивлюсь, если защитники мысленно будут поддерживать заряды в его адрес. Тьфу.
Лена Мисько
Баринову надо отдать должное, он хотя бы извинился. А Дзюбе Лукаку так и вовсе посоветовал играть в волейбол
Лена Мисько
сборная Северной Македонии играла лучших наших
Алевтина Трофимова
Жемалетдинов участвовал в каком-то своём матче. Возможно, даже выиграл.
Алевтина Трофимова
Дзюба мразота. Интересно, после таких слов такая же «прекрасная атмосфера» в раздевалке сборной останется
Лена Мисько
😳 «Парень, ты, наверное, ослеп! Лукаку тебя сделал как ребенка. Что еще надо?» 💥 Мэтр Геннадий Орлов просто уничтожил Дивеева. Остальным игрокам сборной тоже досталось: https://www.sports.ru/football/1098052887?utm_source=telegram&utm_medium=eme&utm_campaign=2021-06-13
Ruslan Zakirov
А что не так скащал Дивеев? Все правильно - ни чем не удивили. И так было понятно, что Бельгия за матч поиграет в футбол минут 10 в энергосберегающем режиме и победят без проблем. Так и получилось.
Лена Мисько
какой же ты невнимательный Бельгия ничем не удивила Жемалетдинова а Дивеев, посмотрев в спину Лукаку сказал, что тот не машина, и ведь правильно сказал)))... машину он догнал бы

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