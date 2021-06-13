Вопросы к новой схеме России: наигрывали ли Баринова в центре и зачем Кузяев с Зобниным были нужны на флангах

Оборонительный план Черчесова точно не был плохим. Россия неудачно стартовала на Евро, разгромно уступив Бельгии (0:3), но команде Черчесова все равно удалось удивить.
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