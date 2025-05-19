Проблемами энергетики и коммунального комплекса Омской области будет заниматься Максим Земсков. Он назначен первым замглавы минэнерго.
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Проблемами энергетики и коммунального комплекса Омской области будет заниматься Максим Земсков. Он назначен первым замглавы минэнерго.