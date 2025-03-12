Автобус врезался в скалу в Боливии, 13 человек погибли

Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON На трассе между городами Потоси и Сукре в Боливии пассажирский автобус вылетел в кювет и врезался в скалу, в результате чего 13 человек погибли, 20 получили травмы.
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