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Регионы России

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Российская нефть Urals достигла рекордной цены в $121 за баррель

Российская нефть Urals достигла рекордной цены в $121 за баррель

Цена российской нефти марки Urals в ходе торгов 17 сентября 2026 года достигла рекордных 121 доллара за баррель, что на 10,72% выше утренних значений.

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