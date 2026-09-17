Российская нефть Urals достигла рекордной цены в $121 за баррель

Цена российской нефти марки Urals в ходе торгов 17 сентября 2026 года достигла рекордных 121 доллара за баррель, что на 10,72% выше утренних значений.
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