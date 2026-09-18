По РФ идет странный вирус без температуры и с «битым стеклом» в горле

Этой осенью людей массово валит с ног странный вирус с невыносимой болью в горле, но без температуры, что делает его особенно коварным.
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