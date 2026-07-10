Отец четверых детей подорвался на работе под Белгородом. В качестве компенсации за травмы компания предложила 500 тысяч рублей

Тракторист лишился конечности из-за неопознанного боеприпаса и больше года добивается справедливости в судеСколько работодатель должен выплатить за потерянную ногу на производстве и должен ли в принципе нести ответственность? Вот уже больше года в Белгородской области идет суд между обычным рабочим, отцом четверых детей и крупным агрохолдингом.