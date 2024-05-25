Вратарь «Зенита» Адамов: «Мечтаю выиграть два матча и с хорошим настроением уйти на летнюю паузу» 

Сегодня петербуржцы примут в 30-м туре «Ростов», а 2 июня сыграют в суперфинале Кубка с «Балтикой». — Задача «Зенита» состоит из двух частей: для сохранения чемпионского звания необходимо побеждать «Ростов» и ждать успеха «Краснодара» в матче с «Динамо».
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