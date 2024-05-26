Симоньян придумала, как называть Зеленского после истечения срока президентских полномочий

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказала мнение о том, как можно называть украинского лидера Владимира Зеленского после окончания его президентских полномочий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии