В ЦАХАЛ заявили о завершении атаки на объекты в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 26 октября заявила о завершении атаки на объекты в Иране.«Армия обороны Израиля завершила нанесение точных и целевых ударов по военным целям в нескольких районах Ирана», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.