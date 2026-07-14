КРАЙОН: Страх – это орудие тьмы. Любовь и страх – два полюса дуального мира. КРАЙОН: Происходящий хаос на Земле является частью великих перемен и трансформаций КРАЙОН: Новые энергии готовы поддержать вас во всех новых начинаниях! Твоя эмпатия — это суперсила, но научись защищать свою энергию прямо сейчас.