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КРАЙОН: Страх – это орудие тьмы. Любовь и страх – два полюса дуального мира...

КРАЙОН: Страх – это орудие тьмы. Любовь и страх – два полюса дуального мира...

КРАЙОН: Страх – это орудие тьмы. Любовь и страх – два полюса дуального мира. КРАЙОН: Происходящий хаос на Земле является частью великих перемен и трансформаций   КРАЙОН: Новые энергии готовы поддержать вас во всех новых начинаниях!   Твоя эмпатия — это суперсила, но научись защищать свою энергию прямо сейчас.

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