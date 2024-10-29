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Блог частного инвестора

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Сегодня ожидается ограниченная активность на рынке

Сегодня ожидается ограниченная активность на рынке

В 9:45 мск начнется утренний обзор фондовых рынков от "Финама". Азиатские акции снизились в среду на фоне слабости экономики Китая, поскольку инвесторы готовятся к напряженным выборам в США , которые могут иметь огромные последствия для второй по величине экономики мира, даже несмотря на то, что Пекин пытается поддержать рост.

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