Происшествия

8 подписчиков

В Московской области четырем мужчинам предъявлено обвинение в разбойном нападении на продуктовый магазин и причинении смертельных травм продавцу-кассиру

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области четырем гражданам одного из соседних государств предъявлено обвинение в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть (ч.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх