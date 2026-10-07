НАУФОР и ассоциации инвесторов предложили Минфину смягчить правила ИИС-3

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предложила Минфину изменить правила для индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3).
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