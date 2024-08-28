Ещё 14 интересных фактов о нашем мире для тех, кто ещё не устал удивляться

Пьют ли лягушки воду, на что способен язык жирафа и самое главное: зебры белые в чёрную полоску или белые в чёрную?Взрослые кошки страдают непереносимостью лактозыЧеловек остается в сознании в течение 15 секунд после того, как его голова отделяется от телаЖираф может помыть себе уши своим полуметровым языкомГепард разгоняется с нуля до 60 км/ч за три секундыПо количеству находящихся на них микробов банкоматы сравнимы с общественными туалетамиСовы не могут вращать глазными яблокамиОтпечатки пальцев появляются у человека примерно к трем месяцам76% людей, испортив воздух, хотя бы однажды обвиняли в этом кого-то, находившегося рядомЗебры — черные в белую полоску, а не наоборотЛягушкам не нужно пить воду, поскольку они поглощают ее через кожу30% людей смывают за собой в туалете, все еще сидя на унитазе75% снов — неприятные по содержаниюОтпечаток языка человека так же уникален, как его отпечатки пальцевУтром вывыше, чем вечером, на 1-2 сантиметраЧитать далее →.