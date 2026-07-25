Боец Каспер рассказал об уничтожении дронов ВСУ расчетами БПЛА в небе ДНР

ДОНЕЦК, 25 июля. /ТАСС/. Мобильные расчеты БПЛА ЦСН "Барс-Сармат" в составе Южной группировки войск круглосуточно уничтожают разведывательные и ударные дроны ВСУ в небе ДНР, выезжая на перехват по команде и развертывая оборудование за две минуты.