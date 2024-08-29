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В Перми разработали проект сноса бывшего ресторана «Живаго»

В Перми разработали проект сноса бывшего ресторана «Живаго»

Здание было построено в 1964 году.В Перми разработан проект сноса бывшего здания ресторана «Живаго», которое расположено на улице Ленина, 37.

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