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В РПЦ увидели в США конкурента на «площадке традиционных ценностей»

В РПЦ увидели в США конкурента на «площадке традиционных ценностей»

Пространство традиционных ценностей с приходом на эту площадку США, по крайней мере декларативно, становится высококонкурентной средой, заявил во вторник зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале.

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