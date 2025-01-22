В РПЦ увидели в США конкурента на «площадке традиционных ценностей»

Пространство традиционных ценностей с приходом на эту площадку США, по крайней мере декларативно, становится высококонкурентной средой, заявил во вторник зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале.
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