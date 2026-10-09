Нобелевская технология помогла частично вернуть зрение семи пациентам

Международная группа учёных из США, Франции и Швейцарии смогла частично восстановить зрение семи человек с дистрофией сетчатки с помощью экспериментальной терапии на основе оптогенетики, за развитие которой недавно присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине, передает RuNews24 со ссылкой на пресс-службу Питтсбургского университета.