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Аргументы и Факты

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Нобелевская технология помогла частично вернуть зрение семи пациентам

Нобелевская технология помогла частично вернуть зрение семи пациентам

Международная группа учёных из США, Франции и Швейцарии смогла частично восстановить зрение семи человек с дистрофией сетчатки с помощью экспериментальной терапии на основе оптогенетики, за развитие которой недавно присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине, передает RuNews24 со ссылкой на пресс-службу Питтсбургского университета.

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