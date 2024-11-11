Почему судью из Питера отстранили до конца сезона?

И какое к этому имеет отношение обсуждаемое слияние «Газпром нефти», «Лукойла» и «Роснефти». Я уже писал, что с питерским судьей Безбородовым — бывшим родственником бывшего вратаря «Зенита» Малафеева — приключилась странная история: за то, что он пришел в комментарии на Telegram-канал, разбирающий судейские ошибки (называется «Але, реф!»), его отстранили от работы аж до конца сезона, то есть снова свистеть он сможет не раньше июля 2025 года.
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