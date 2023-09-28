На новых принципах: НАТО требует закрыть русский оружейный проект

Валентин Воробьев НАТО требуют... А кто они такие, НАТО? Где живут? Где это "государство" находится? Юридический адрес... где его дом и где улица? Ёжу понятно, НАТО - бродячая шарашка, придуманная США

Vasily Golov Брюссель Бельгия.Это Оборонительный военный союз из 30 государств. См. Вашингтонский договор. Это не шарашка.Три государства союза НАТО ядерные государства ядерного клуба.Эта шарашка заставляет Россию топтаться почти на месте,в обороне 1 год 5 мес.Не освободили Донецкую обл.Не взяли штурмов Марьинку и Авдеевку.Ничего не берет укрепления ВСУ. "Война до последнего украинца" действует по натовским лекалам. У НАТО 1200 атомного оружия на старте. Более 1,7 млн солдат под ружьем.более 5700 самолетов,более 20 тыс танков.Более 200 атомных бомб уже в Европе и самолеты готовы к бомбометанию.