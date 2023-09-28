Вот так новости, целый Генсек НАТО Столтенберг поймал классическую белочку биполярочку, разведя слезливые турусы на колёсах «по данным разведки США».
На новых принципах: НАТО требует закрыть русский оружейный проект
Комментарии
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Валентин Воробьев
НАТО требуют... А кто они такие, НАТО? Где живут? Где это "государство" находится? Юридический адрес... где его дом и где улица? Ёжу понятно, НАТО - бродячая шарашка, придуманная США
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1 час.
Vasily Golov
Брюссель Бельгия.Это Оборонительный военный союз из 30 государств. См. Вашингтонский договор. Это не шарашка.Три государства союза НАТО ядерные государства ядерного клуба.Эта шарашка заставляет Россию топтаться почти на месте,в обороне 1 год 5 мес.Не освободили Донецкую обл.Не взяли штурмов Марьинку и Авдеевку.Ничего не берет укрепления ВСУ. "Война до последнего украинца" действует по натовским лекалам. У НАТО 1200 атомного оружия на старте. Более 1,7 млн солдат под ружьем.более 5700 самолетов,более 20 тыс танков.Более 200 атомных бомб уже в Европе и самолеты готовы к бомбометанию.
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1 час.
VG
Vasily Golov
Кто мешает вести бои без правил и гуманизма?Гуманизм нам мешает.Свои же граждане работают на спецслужбы Украины.Вот это мешает.Задерживаем,но не стреляем при попытке бегства.Пошумел Крым с "крымским Смершем" и ловим звонарей,сообщающих об оборонительных сооружениях в Крыму в СБУ.Кто может пересчитать уже задержанных? 20 военкоматов сожгли,12 шкафов управления стрелками и светофорам разгромили.
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1 час.
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