Мировое обозрение

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Снижает холестерин, избавляет от токсинов: ученые нашли чудо-продукт

Снижает холестерин, избавляет от токсинов: ученые нашли чудо-продукт

Найден продукт, поражающий своими лечебными свойствами. Открытие сделали американские ученые, отчет опубликован в журнале Nutrition and Cancer.

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