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Расчёты БПЛА ВС России уничтожили силы ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчёты БПЛА ВС России уничтожили силы ВСУ на Краснолиманском направлении

В Минобороны России рассказали, что операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили живую силу и несколько НРТК подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении.

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