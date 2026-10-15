В Беларуси в 5589 организациях сектора ИКТ, а также в компаниях цифровой торговли и контента и СМИ занято более 135,7 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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