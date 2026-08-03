«Газпром» указал на усиление отставания запасов газа в ПХГ Европы от 2025 года

Европа подошла к началу нового отопительного сезона с заметным отставанием по запасам газа. Разрыв между объемами топлива в подземных хранилищах (ПХГ) стран региона и прошлогодними показателями продолжает увеличиваться и к концу июля достиг 12 млрд кубометров, отметили в «Газпроме».