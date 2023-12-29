Эксперт Шамаев предупредил об опасности практики стояния на гвоздях

Психосоматолог и травматерапевт Алексей Шамаев обратился в Минздрав РФ с предложением запретить использование досок Садху — специальных досок с гвоздями, направленными острием вверх, — пишет Общественная Служба Новостей.
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