Лавров: посмотрим, что предложат США, но политических уступок не будет Россия не ожидает, что предложение, которое привезут представители Трампа в Москву после встречи с Зеленским в Осло, будет включать в себя какое-то «чудо».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD «Переступить ч...
- LD Возможно ли совре...
- LD Медведев предл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым