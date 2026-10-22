Когда Фрэнк Фариан в 1990 году признал, что лица популярного дуэта Milli Vanilli не были голосами его пластинок, группе пришлось вернуть Grammy.
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