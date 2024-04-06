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Солдаты ВСУ убили командиров и бросили в Днепр: Карта специальной военной операции на Украине на 6 апреля 2024 года

Солдаты ВСУ убили командиров и бросили в Днепр: Карта специальной военной операции на Украине на 6 апреля 2024 года

Солдаты ВСУ убили командиров и бросили в Днепр: Карта специальной военной операции на Украине на 6 апреля 2024 года Юлия СоколоваВооруженный конфликт между украинскими солдатами был зафиксирован российским дроном-разведчиком в ходе операции на берегу реки.

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