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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кержаков получает в сербском «Спартаке» около 2 тысяч долларов в месяц: «В несколько раз меньше, чем в Нижнем»

Кержаков получает в сербском «Спартаке» около 2 тысяч долларов в месяц: «В несколько раз меньше, чем в Нижнем»

— Какие у вас и у игроков тут зарплаты? — Моя зарплата в несколько раз меньше, чем в Нижнем Новгороде [в «Пари НН»].

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