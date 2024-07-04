Трамп рассказал, кто может стать кандидатом от демократов вместо Байдена на выборах в США

Экс-президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что действующий глава государства Джо Байден после неудачных дебатов 27 июня снимет свою кандидатуру с предстоящих выборов, пишет The Daily Beast.
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