24 исторических момента в старых фотографиях

Как выглядел настоящий Рональд Макдональд? Сколько людей было на Вудстоке в 1969 году? Чем занимался Тесла в своей лаборатории? И можно ли оседлать гиппопотама? Об этом и многом другом — в нашей подборке исторических фотографий.
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