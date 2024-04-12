Похитившую 2,8 млрд рублей банду энергетиков разоблачили в Дагестане

Скриншот видео ФСБ России разоблачило банду из числа бывших и действующих сотрудников "Россети Северный Кавказ", которые похитили 2,8 миллиарда рублей, выделенных на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане.
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