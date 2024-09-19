В Астраханской области задержали иностранца, который спрыгнул с поезда и скрытно пытался проникнуть в Россию

Официальным путем его не пустили бы в страну из-за множества прежних правонарушений при въезде. Сотрудниками территориального Пограничного управления ФСБ пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы России.
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