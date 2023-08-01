«Вагнер» напомнит Польше и про Сталина, и про Екатерину Великую

Galina Bobryasheva Я тебе еще раз шавка пиндосовская проебалтская повторяю, только благодаря Пригожину это подразделение стало таким, как есть! Если ты, хохлосрань, которая обслуживает западные интересы пытаешься оскорблять героев ЛНР, ДНР, и России, то и получай ответ, который заслужил! Мерзкий, гнилой мужичонка! Нет других слов для таких подлецов, которые на диване поливают грязью людей сражающихся на фронте! Ты просто гнилушка! И никогда тебе не быть человеком! Никогда!!!! Гены твои проебалтские дают себя знать!

Galina Bobryasheva Предатель ты подонок! Ногтя у Пригожина и его ребят не стоишь! Может ты сегодня в окопах? Нет! Тявкаешь с дивана, потому что ты просто никто и звать тебя никак! Ты пустое место, без головы, без совести и с дыркой в том месте, где должно быть сердце! А Пригожин герой ЛНР, ДНР и России! У тебя какие награды? Никаких! Тебе только орден подлеца можно выдать, потому что ты не мужчина! Ты просто пустое место в этой жизни! Еще это место и тявкает!!!