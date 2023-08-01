Новые шляхтичи рискуют потерять и земли, и страну Андрей Дятлов Фото: Телекомпания «ВоенТВ"/ТАСС Материал комментируют: Валерий Коровин Ближайший союзник американских элит и киевского режима Польша может столкнуться с масштабным гибридным воздействием.
«Вагнер» напомнит Польше и про Сталина, и про Екатерину Великую
Комментарии
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Galina Bobryasheva
Я тебе еще раз шавка пиндосовская проебалтская повторяю, только благодаря Пригожину это подразделение стало таким, как есть! Если ты, хохлосрань, которая обслуживает западные интересы пытаешься оскорблять героев ЛНР, ДНР, и России, то и получай ответ, который заслужил! Мерзкий, гнилой мужичонка! Нет других слов для таких подлецов, которые на диване поливают грязью людей сражающихся на фронте! Ты просто гнилушка! И никогда тебе не быть человеком! Никогда!!!! Гены твои проебалтские дают себя знать!
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9 час.
Galina Bobryasheva
Предатель ты подонок! Ногтя у Пригожина и его ребят не стоишь! Может ты сегодня в окопах? Нет! Тявкаешь с дивана, потому что ты просто никто и звать тебя никак! Ты пустое место, без головы, без совести и с дыркой в том месте, где должно быть сердце! А Пригожин герой ЛНР, ДНР и России! У тебя какие награды? Никаких! Тебе только орден подлеца можно выдать, потому что ты не мужчина! Ты просто пустое место в этой жизни! Еще это место и тявкает!!!
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8 час.
Алексей Горшков
"Вагнером" в Белоруссии,похоже,Путин и Лукашенко просто УМЫШЛЕННО ЗАПУГИВАЮТ - не только власти Польши,но всех НАТО-вцев в Польше - чтобы им "жизнь малиной не казалась"! А вообще-то...Не САМИ ли поляки ТАК ЖЕ в 1919 у Литвы Виленский край отжали? Какой-то "бешеный" польский генерал захватил его бЫдто бА вопреки воле официальных польских властей,после чего в 1922 году оформили всё официально,мотивируя всё тем,что Вильно с краем - исторически Речи Посполитой принадлежали! Между прочим - использование нерегулярных сил,якобы независимых от официальных властей страны - не такая уж и редкость! Допустим русские казаки,"бЫдто бА" по своей воле,независимо от царского трона, всю Сибирь завоевали! А в XVII веке у турок отбили и удерживали довольно долго крепость Азов ! На возмущённое обращение турецкого султана к русскому царю тот ответил в том духе, что: "А мы-то причём? Российское государство Азов не захватывало! Казаки у вас отбили - у них и спрашивайте"! Английская монархия вовсю пользовалась услугами пиратов,и,якобы "совершенно независимой" от государства Ост-Индской компанией! Я читал,что даже в советское время,узнав о польской авантюре с Виленским Краем,к Ленину обратился Котовский с предложением,типа: "Давайте я,вроде как без Вашего согласия,у Румынии захваченную Бессарабию отобью,а потом уже найдём способ - как к Советской России её присоединить"! Но Ленин строил "государство нового типа",хотел выглядеть "святее Папы Римского",сомнительное предложение Котовского отверг! Так что натовцы в Польше ПОСТОЯННО ТЕПЕРЬ БУДУТ В НАПРЯЖЕНИИ - вдруг "Вагнер" придёт!
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7 час.
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