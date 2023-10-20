Депутаты Верховной рады переплюнули рейхстаг нацистской Германии 

Учредитель Царьграда, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев, говоря о притеснении киевским режимом Украинской Православной Церкви, подчеркнул, что те же депутаты Верховной рады уже давно переплюнули рейхстаг нацистской Германии.
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