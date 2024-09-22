Названа главная опасность пельменей

Будь в курсе✴

Ежедневное употребление пельменей может привести к набору веса и даже ожирению. Такую опасность популярного блюда в беседе с РИА Новости назвала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.