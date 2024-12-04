Победа над «Пистонс» стала для «Бакс» 7-й подряд. Команда гарантировала себе участие в плей-офф Кубка НБА

Во вторник «Бакс» добились 7-й подряд победы, справившись с «Пистонс» в гостях – 128:107. Команда Дока Риверса стала победителем группы В с результатом 4-0 и гарантировала себе участие в плей-офф Кубка НБА.
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