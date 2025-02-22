Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рамиль Странник
    долой дум если неправильно думаетМуфтию Аляутдинов...
  • Ваша Светлость
    Хамство фуфтия - следствие беззубой, продажной власти! Они, бл..., только старух гонять могут...Муфтию Аляутдинов...
  • Виктор Шилин
    А если священник не разрешит это остановит их?Муфтию Аляутдинов...

Ни в коем случае не отворачиваться от Ирана и КНДР – эксперт предостерёг от «трампофильства»

Ни в коем случае не отворачиваться от Ирана и КНДР – эксперт предостерёг от «трампофильства»

Политнавигатор Несмотря на кажущееся потепление отношений с США, России необходимо сохранять добрые отношения с союзниками – КНДР и Ираном.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Рахвалов
Недадй бог
Ответить
13 час.
Александр Рожков
А почему СССР не надо было предостерегать от предательства? СССР предавал когда либо кого либо? Было дело. Но это было при горбаче. А до горбача кто либо что либо подобное помнит?
Ответить
11 час.
Александр Кокарев
Пендосы зассали. Поняли что всё хуже, чем они думали. Их надо гасить дальше, а не переговариватся.
Ответить
44 мин.
наверх