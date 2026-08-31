Политолог Бордачев: Турция хочет принять участие в большой дипломатии по Украине

Попытка Турции договориться с Россией и Украиной о возобновлении действия зернового коридора в Черном море связана с желанием Анкары принять участие в «большой дипломатии» по урегулированию украинского кризиса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Петербурге моше...
- Бывший вице-губер...
- LD Более 4,5 тыс. че...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым