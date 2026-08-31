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Газета.ру

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Политолог Бордачев: Турция хочет принять участие в большой дипломатии по Украине

Политолог Бордачев: Турция хочет принять участие в большой дипломатии по Украине

Попытка Турции договориться с Россией и Украиной о возобновлении действия зернового коридора в Черном море связана с желанием Анкары принять участие в «большой дипломатии» по урегулированию украинского кризиса.

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