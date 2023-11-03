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  • Валерий Бырылов
    А вам англосаксы достаниница только фига .«Нет альтернатив»...
  • Валерий Бырылов
    Правильно , мы возьмём всю кухню и все рецепты переделаем на русскую кухню. Вот так вот .«Нет альтернатив»...
  • Александр
    Мир с кем? С нацистами?! Тогда зачем эту кашу заварили? Ну, прям песня про «дам коня, дам кинжал, дам папаху свою…»! ...«Нет альтернатив»...

«У нас полный раздрай»: Арестович заявил о проигрыше Украины России

«У нас полный раздрай»: Арестович заявил о проигрыше Украины России

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о полном стратегическом проигрыше Украины России.

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