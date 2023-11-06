В горном Крыму пройдут зимние балы под звуки классической музыки: как поучаствовать

23 и 30 декабря в Белогорском районе, в одной из горных усадеб, состоятся традиционные зимние балы. Гости окунутся в атмосферу праздника высокого искусства и культурных традиций – будет много танцев по звуки классической музыки, особая эстетика, бальные игры, забавы и угощение.