Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 1 мая

В США некоторые с Пентагоном в рамках предоставления помощи Киеву. Нежелание подрядчиков связано с фиксированной стоимостью многолетних соглашений, которые подразумевают восполнение поставляемых Украине вооружений.
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