БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Танк отремонтирован. Почему это ещё не означает возвращения в строй

Танк отремонтирован. Почему это ещё не означает возвращения в строй

Машина уже принята ремонтным органом. Дальше надо определить вид работы, решить, кто за неё возьмётся, где найдётся исправный агрегат и куда техника отправится после ремонта.

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