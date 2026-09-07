Танк отремонтирован. Почему это ещё не означает возвращения в строй

Машина уже принята ремонтным органом. Дальше надо определить вид работы, решить, кто за неё возьмётся, где найдётся исправный агрегат и куда техника отправится после ремонта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Е «Джамшут, веди се...
- A Самооккупация соз...
- ЛЛ «Джамшут, веди се...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым