На годовщину мы с мужем получили целый ворох детских вещей, хотя ребенка даже не планируем

Элина Морозова

Конечно они говорили, что не хотят больше детей. "Но все эти аргументы совершенно не действуют на бабушек и дедушек." Просто они уже устали от этих разговоров и чтобы не портить отношения отшучивались. А вот как поступили родственники-это бестактность, бесцеремонность и вмешательство в чужую личную жизнь.