У меня и мужа этот брак второй по счету. Очень надеюсь, что и последний. У меня есть дочь, а у мужа сын.
На годовщину мы с мужем получили целый ворох детских вещей, хотя ребенка даже не планируем
Комментарии
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Элина Морозова
Конечно они говорили, что не хотят больше детей. "Но все эти аргументы совершенно не действуют на бабушек и дедушек." Просто они уже устали от этих разговоров и чтобы не портить отношения отшучивались. А вот как поступили родственники-это бестактность, бесцеремонность и вмешательство в чужую личную жизнь.
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15 час.
Майя Maja
Родители какие-то ментальные чудики)) Это все равно что 90-летнему старику на день рождения похоронные принадлежности подарить и венок на могилу с гробом. Типа, в будущем пригодится. Да и заждались мы уже, так ждем-с, так ждем-с, когда это будущее уже настанет))
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13 час.
Элина Морозова
Точно!
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8 час.
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