ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Скрин из трудовой предоставь, тогда поверим! Кто это такой "зам. гл. технолога-ведущий инженер филиала крупного оборо...Не выходите замуж...
  • Владимир Акулов
    Гипноз - это более сильное воздействие на человека с помощью голоса и слов ... Но существует *ситуац...Как я не стала же...
  • Майя Maja
    Это и какая-то новая киновселенная у муд..в появилась. Вот что значит наркотики и "не хрена не делать"))Ребенок похож на ...

На годовщину мы с мужем получили целый ворох детских вещей, хотя ребенка даже не планируем

На годовщину мы с мужем получили целый ворох детских вещей, хотя ребенка даже не планируем

У меня и мужа этот брак второй по счету. Очень надеюсь, что и последний. У меня есть дочь, а у мужа сын.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элина Морозова
Конечно они говорили, что не хотят больше детей. &quot;Но все эти аргументы совершенно не действуют на бабушек и дедушек.&quot;  Просто  они уже устали от этих разговоров и чтобы не портить отношения отшучивались.  А вот как поступили родственники-это бестактность, бесцеремонность и вмешательство в чужую личную жизнь.
Ответить
15 час.
Майя Maja
Родители какие-то ментальные чудики)) Это все равно что 90-летнему старику на день рождения похоронные принадлежности подарить и венок на могилу с гробом. Типа, в будущем пригодится. Да и заждались мы уже, так ждем-с, так ждем-с, когда это будущее уже настанет))
Ответить
13 час.
Элина Морозова
Точно!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх