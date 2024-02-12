Глушаков подвел итоги пребывания в «Ростове»

Денис Глушаков рассказал, что набрал в «Ростове» идеальную форму и теперь его ждет «другой путь». Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и ряда других клубов Денис Глушаков подвел итоги пребывания на тренировочном сборе «Ростова» и отметил, что дальше его ждет другой путь.