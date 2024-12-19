Терракотовая армия

Подземный город мёртвых. Так называют археологическую сенсацию ХХ века – Терракотовую армию. Войско из 8 тысяч глиняных скульптур было заключено в огромные склепы, чтобы охранять первого китайского императора Цинь Шихуанди в загробной жизни.