Глава СК поручил доложить о проверке состояния аллеи Славы в Невьянске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК по Свердловской области доложить о промежуточных результатах проверки, начатой после публикаций в СМИ о ненадлежащем состоянии аллеи Славы в Невьянске.
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